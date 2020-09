Beachvolleyballers starten EK in Letland met zege

De Nederlandse beachvolleyballers zijn het EK in Jurmala in Letland begonnen met een overwinning. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen wonnen hun eerste groepswedstrijd in twee sets van de Letten Jirgensons/Aispurs. Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde waren in twee sets te sterk voor hun Poolse tegenstanders.

De als zesde geplaatste combinatie Brouwer/Meeuwsen rekende in minder dan een half uur af met Marcis Jirgensons en Rinalds Aispurs: 21-10 21-13.

Varenhorst en Van de Velde, als veertiende geplaatst, speelden tegen Michal Bryl en Mikolaj Miszczuk uit Polen. De Nederlanders wonnen met 21-14 21-19.

Later op de middag spelen de twee Nederlandse teams bij de beachvolleybalsters hun tweede groepswedstrijd. Bij winst plaatsen ze zich als groepswinnaar voor de achtste finales, bij verlies wacht een tussenronde.