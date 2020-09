Derde ritzege Vos in wielerkoers Giro Rosa

Marianne Vos heeft woensdag ook de zesde etappe van de Giro Rosa gewonnen. Het was een rit van Torre del Greco naar Nola over 97 kilometer. Onderweg zaten enkele lastige klimmetjes, maar in de laatste 20 kilometer ging het vooral bergafwaarts. Vos, die eerder al de derde en de vijfde etappe op haar naam schreef, was het peloton opnieuw te snel af in de sprint. De Britse Hannah Barnes finishte als tweede, voor de Belgische Lotte Kopecky.

In totaal heeft Vos, die rijdt voor CCC, nu al 28 ritzeges geboekt in de Ronde van Italiƫ voor vrouwen.

De leiderstrui bleef in handen van Annemiek van Vleuten. De Giro Rosa eindigt zaterdag.