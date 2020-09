Dumoulin geniet tijdens loodzware bergrit in de Tour

Tom Dumoulin was een tevreden man na afloop van de loodzware zeventiende etappe van de Tour de France. “Heel goed, bijna perfect”, zei hij aan de finish. “Primoz Roglic heeft weer een beetje tijd gepakt op zijn voornaamste concurrent Pogacar. Dat is heel mooi”, doelde hij op de tijdwinst van zijn kopman.

Roglic kwam als tweede over de finish, 15 seconden achter de Colombiaanse ritwinnaar Miguel Ángel López (Astana). Tadej Pogacar eindigde als derde en zag zijn achterstand op geletruidrager Roglic in het algemeen klassement groeien tot 57 seconden. “Dat is mooi maar nog lang niet genoeg om zeker te zijn met die etappe van donderdag”, blikte Dumoulin vooruit naar de derde bergrit op rij.

“We hadden alles onder controle”, zei Dumoulin. “We hoefden de kopgroep niet terug te halen en Bahrain nam het initiatief in het peloton. Dat was wel lekker. Dat was goed voor ons.”

De Col de la Loze, de afsluitende klim van de zeventiende etappe, lijkt de zwaarste berg van deze editie van de Tour de France. De renners moesten 21 kilometer lang omhoog naar de finish, met stijgingspercentages van soms 24 procent. Veel coureurs gingen kapot. Dumoulin had ook niet veel meer over na het kopwerk dat hij moest verrichten. Toch kwam hij nog als tiende over de finish. En hij genoot.

“Ik hou hiervan”, zei hij. “Ik vind dit echt mooi. Ik ben niet in topvorm, ik doe niet echt mee. En met mijn gewicht zal deze aankomst mij misschien wel altijd tijd kosten. Maar ik vind het fantastisch. Kijk eens wat een uitzicht. Van mij mogen dit soort bergen in de Tour. Maar niet iedere dag.”