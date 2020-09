Geletruidrager Roglic tevreden na helse Tourrit

Primoz Roglic heeft de koninginnenrit van de Tour de France benut om iets meer afstand te nemen van zijn voornaamste belager Tadej Pogacar. De Sloveen van Jumbo-Visma finishte bovenop de Col de la Loze, een ongekend zware klim, als tweede achter de Colombiaan Miguel Ángel López. “Het was belachelijk zwaar op het eind, het was de hel”, beschreef Roglic de laatste kilometers met soms stroken waar de weg meer dan 20 procent omhoog liep.

Roglic bereikte 15 seconden na ritwinnaar López de streep. In de slotfase was hij iets weggereden van Pogacar, wiens aanval juist gevreesd werd. Met nog wat bonificatie breidde de geletruidrager zijn voorsprong in het klassement uit van 40 naar 57 seconden. “Ik ben zeer tevreden met het resultaat. Ik heb dan wel niet gewonnen, maar seconden gepakt op mijn concurrent. Alles verloopt voorspoedig”, klonk het tevreden uit de mond van Roglic. Donderdag volgt nog een laatste bergrit. Zaterdag is de individuele tijdrit met een lastige klim aan het eind. De Tour eindigt zondag in Parijs.