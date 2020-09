Gesink: we weten dat Roglic super in orde is

Jumbo-Visma heeft veel vertrouwen in geletruidrager Primoz Roglic voor de loodzware Alpenetappe naar de top van de Col de la Loze. “We weten dat Primoz super in orde is”, zei Robert Gesink bij de NOS.

Volgens de 34-jarige ploeggenoot is Roglic beter dan hij in het Critérium du Dauphiné was, waar in augustus ook een etappe over de Col de la Madeleine ging. “We meten alles, dus we weten dat zijn vormpeil stijgende is. Dat geeft veel vertrouwen.”

Gesink rekent op een superlastige dag. “Zeker al je weet dat Pogacar heel erg in orde is”, zegt hij over de nummer twee in het klassement en de grootste concurrent voor het geel, Tadej Pogacar. “We staan er goed voor en dat willen we zo houden. De ideale situatie is Primoz de laatste kilometers met Pogacar samen te krijgen en hem met zo veel mogelijk mannen te ondersteunen.”