Geslaagde rentree Nadal op tennisbaan in Rome

Na een coronapauze van ruim zes maanden heeft Rafael Nadal een geslaagde rentree gemaakt op de tennisbaan. De 34-jarige Spanjaard rekende op het graveltoernooi van Rome in de tweede ronde vlot af met zijn landgenoot Pablo Carreno Busta. De negenvoudige kampioen versloeg de nummer 18 van de wereld na 1 uur en 14 minuten in twee sets: 6-1 6-1.

Beide spelers hoefden in de eerste ronde in Rome niet in actie te komen. Carreno Busta haalde eerder deze maand bij de US Open nog de laatste vier. Tegen ‘gravelkoning’ Nadal had hij echter niets in te brengen. De nummer 2 van de wereld verloor in zes onderlinge duels nog nooit van Carreno Busta. Nadal speelt in de volgende ronde tegen de Serviër Dusan Lajovic of de Canadees Milos Raonic.

Nadal kwam eind februari voor de laatste keer in actie. Hij won toen het toernooi in Acapulco. Daarna lag het tennis op de ATP Tour door de coronacrisis tot begin augustus stil. Nadal besloot echter niet aan de US Open deel te nemen uit bezorgdheid over de opleving wereldwijd van het gevreesde longvirus.

“Daar heb ik achteraf geen spijt van. Ik heb mede daardoor veel tijd gehad om de juiste trainingen af te werken”, liet hij weten. De 19-voudig majorwinnaar begint later deze maand als titelverdediger aan de Open Franse titelstrijd op Roland Garros in Parijs.

Eerder op de dag won de als eerste geplaatste Serviër Novak Djokovic in Rome simpel van de Italiaan Salvatore Caruso: 6-3 6-2. De als derde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas redde het niet tegen een andere Italiaan, Jannik Sinner: 6-1 6-7 (9) 6-2.

Bij de vrouwen won de als eerste geplaatste Roemeense Simona Halep van de Italiaanse Jasmine Paolini: 6-3 6-4. Kiki Bertens speelt donderdag tegen de Sloveense Polona Hercog. De Nederlandse toptennisster was voor de eerste ronde vrijgesteld. Arantxa Rus komt in de tweede ronde uit tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova.