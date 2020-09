Halep begint overtuigend aan tennistoernooi van Rome

Simona Halep staat in de derde ronde van het WTA-tennistoernooi van Rome. De als eerste geplaatste Roemeense, die in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen, versloeg thuisspeelster Jasmine Paolini in twee sets: 6-3 6-4.

De 28-jarige Halep neemt het in de volgende ronde op tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova of Dajana Jastremska uit Oekraïne. Halep deed onlangs, vanwege het coronavirus, niet mee aan de US Open. In Rome bereikte ze twee keer de finale. Zowel in 2017 als 2018 verloor Halep van de Oekraïense Elina Svitolina.