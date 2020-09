Keizer/Meppelink naar achtste finales EK beachvolleybal

Sanne Keizer en Madelein Meppelink hebben zich bij de EK beachvolleybal in Letland geplaatst voor de achtste finales. Het als zevende geplaatste duo won in Jürmala ook de tweede groepswedstrijd. De Europese kampioenen van 2018 versloegen het Spaans duo Amaranta Navarro/Angela Herrero in twee sets: 21-18 21-16.

Marleen Ramond-van Iersel en Pleun Ypma verloren in hun tweede groepsduel van de Russinnen Svetlana Cholomina en Nadezda Makrogoezova. Het als vierde geplaatste koppel zegevierde in twee sets: 21-15 21-18. Het Nederlandse tweetal moet daardoor donderdagochtend aantreden in de tussenronde voor een plek in de achtste finales.

Bij de mannen wonnen Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hun eerste groepswedstrijd. Het als zesde geplaatste duo was in twee sets te sterk voor de Letten Marcis Jirgensons/Rinalds Aispurs: 21-10 21-13. Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde overmeesterden in twee sets hun Poolse tegenstanders Michal Bryl en Mikolaj Miszczuk: 21-14 21-19.