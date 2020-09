López wint bergrit in Tour, Roglic neemt afstand van Pogacar

De Colombiaan Miguel Ángel López (Astana) heeft de zeventiende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een zware bergrit met aankomst bergop op de Col de la Loze. Achter López finishte geletruidrager Primoz Roglic 15 seconden later als tweede. De Sloveen van Jumbo-Visma won wat tijd op zijn voornaamste concurrent Tadej Pogacar, die derde werd. In het klassement is het verschil tussen beiden nu 57 seconden. López klom naar de derde plaats op 1.26 van Roglic.

Donderdag volgt nog een derde Alpenrit, maar dan ligt de finish na een afdaling in La Roche-sur Forron.

Zoals verwacht waren er heel wat aanvallen het eerste uur waarin bijna 50 kilometer werd afgelegd. Het waren vijf renners die erin slaagden een verschil te maken: de Fransman Julian Alaphilippe, de Ecuadoraan Richard Carapaz, de Duitser Lennard Kämna, de Spanjaard Gorka Izagirre en de Ier Dan Martin. De eerste drie speelden dinsdag in de eerste Alpenrit ook een hoofdrol. Kämna won die etappe zelfs, maar hij moest in de beklimming van de Col de la Madeleine zijn vier vluchtgezellen laten lopen.

In het peloton, op ruim 3 minuten, namen de renners van Bahrain-McLaren de kop over van Jumbo-Visma. Wout Poels was een van hen, in dienst van zijn Spaanse kopman Mikel Landa.

Carapaz kwam als eerste boven, de groep rond Roglic volgde op nog maar ruim een minuut. Pogacar gooide er een sprintje uit waarmee hij op dat moment leider werd in het bergklassement. Na een lange afdaling bereikten nog drie koplopers – Martin was gelost – de voet van de slotklim met een voorsprong van 2 minuten. Vijf renners van Bahrain en zes van Jumbo leidden de groep klimmers in de eerste nog relatief makkelijke kilometers.

Alaphilippe was de eerste van het drietal die werd ingelopen op de helse klim. Carapaz reed nog net vooruit toen de skihotels van Méribel werden bereikt. Daarna ging het pas echt omhoog naar de top van de Col de la Loze. De groep dunde verder uit met namens Bahrain nog de Italiaan Damiano Caruso en Landa, voor Jumbo-Visma nog Roglic, Dumoulin en Kuss. Pogacar had nog even de Spanjaard David de la Cruz bij zich. Die versnelde wat onder anderen Dumoulin en Landa hun plaats voorin kostte. López was de volgende aanvaller, eerst nog in het gezelschap van de Amerikaan Sepp Kuss van Jumbo. De kopman van Astana passeerde Carapaz, versnelde op een steil stuk nogmaals en bereikte als eerste de finish.