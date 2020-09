Miami Heat wint eerste duel van basketballers Boston Celtics

Miami Heat is de finale van de Eastern Conference in de basketbalcompetitie NBA begonnen met een nipte zege op Boston Celtics. In de extra tijd zorgde Bam Adebayo in de slotseconden met een blok en een benutte vrije worp voor de zege in de eerste wedstrijd: 117-114.

Goran Dragic zorgde voor 29 punten bij Heat, Jae Crowder voor 22 en Jimmy Butler voor 20. Butler zette zijn ploeg in de extra tijd op een 115-114 voorsprong met nog 12 seconden te spelen. Adebayo verhinderde vervolgens Jayson Tatum van scoren.

Miami jaagt op een finaleplaats in de NBA voor het eerst sinds vier opeenvolgende finales van 2011 tot en met 2014. Van die vier finales won het sterrenteam met LeBron James, Dwyane Wade en Chris Bosh er toen twee. James is mogelijk de tegenstander in de finale met Los Angeles Lakers, dat het eerst opneemt tegen Denver Nuggets.