Spaanse renner Nieve stapt voor het eerst af in Tour

De Spaanse wielrenner Mikel Nieve heeft woensdag in de zeventiende etappe de Tour de France verlaten. Nieve, die rijdt voor Mitchelton-Scott, speelde geen rol in het algemeen klassement. Dinsdag maakte hij nog wel deel uit van een kopgroep.

Zijn opgave is opmerkelijk. Bij zijn achttien vorige optredens in grote rondes gaf de inmiddels 36-jarige Spanjaard nooit op. Hij finishte zelfs alle keren in de top 25. De Tour de France reed hij vijf keer uit. Zijn hoogste klassering was de achtste plaats in de Ronde van Spanje van 2015. In die ronde won hij één keer een etappe, in de Giro d’Italia lukte hem dat drie keer.