Sportkoepel NOC*NSF: extra investeringen in sport noodzakelijk

NOC*NSF maakt zich zorgen over het komende sportjaar. De sportkoepel verwacht dat dan pas de gevolgen van het coronavirus echt in de praktijk zichtbaar worden. NOC*NSF stelt, in reactie op de troonrede, dat extra investeringen noodzakelijk zijn om de schade zo klein mogelijk te houden.

“Verenigingen en sportbonden missen nu al veel inkomsten, maken hoge kosten en de vrijwilligers draaien overuren”, zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF. “Topsporters en topsportorganisaties missen vanwege het doorschuiven van internationale toernooien zoals de Olympische Spelen hun sportevenementen en moeten voor 2021 opnieuw voor de voorbereiding op deze evenementen hoge kosten maken. De kosten zijn dit jaar grotendeels doorgelopen terwijl inkomsten flink achterbleven. Het is van groot belang dat de sportsector voor 2021 en daarna kan rekenen op passende steun van de overheid bij het opvangen van de financiĆ«le klappen veroorzaakt door de coronacrisis.”

NOC*NSF stelt dat de extra investeringen zich dubbel terugverdienen. “De stijging van de zorgkosten wordt tegengegaan, de sociale cohesie wordt versterkt en de samenleving wordt weerbaarder.” Dielessen: “Uit de sterk dalende beweegcijfers van kinderen en jongeren tijdens deze intelligente lockdown bleek hoezeer de sportclubs een noodzakelijke basisvoorziening vormden voor met name kinderen en jongeren om fit te blijven en in contact te zijn met hun leeftijdsgenoten.”