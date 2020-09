Tennisser Djokovic keert met zege terug op gravel in Rome

Tennisser Novak Djokovic heeft de derde ronde bereikt van het tennistoernooi van Rome. Hij was in twee sets te sterk voor de Italiaan Salvatore Caruso: 6-3 6-2.

De nummer 1 van de wereldranglijst maakte een rustige indruk, na zijn diskwalificatie in de achtste finales van de US Open toen hij zijn frustraties de vrije loop liet en een lijnrechter met een bal raakte. “Door mijn vroege vertrek in New York heb ik al een tijdje op gravel kunnen trainen”, zei hij. “Dat heeft me goed gedaan.”

Djokovic won het toernooi van Rome viermaal. Hij hoefde niet in actie te komen in de eerste ronde.