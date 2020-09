Titelverdediger Bernal afgestapt in Tour de France

Tourwinnaar Egan Bernal gaat niet meer van start in de zeventiende etappe van de Tour de France. Dat laat zijn ploeg Ineos Grenadiers weten.

Bernal moest in de 15e etappe naar Grand Colombier ruim zeven minuten toegeven op geletruidrager Primoz Roglic en was daarmee zo goed als uitgeschakeld voor het algemeen klassement. De Colombiaan kwam dinsdag in de 16e etappe op ruim 27 minuten binnen.

De 23-jarige klimmer won vorig jaar als eerste Colombiaan de Tour de France. Hij zal zich volgens zijn ploeg nu focussen op het herstel van de inspanningen in deze Tour en zich richten op andere doelen voor de rest van het seizoen.

Ineos Grenadiers gaf geen verdere reden voor de opvallende instorting van Bernal in de afgelopen etappes. Teambaas Dave Brailsford zei dat de beslissing is genomen in het belang van de wielrenner. “Egan is een echte kampioen, maar hij is ook nog een jonge coureur, die nog veel edities van de Tour de France voor zich heeft. Wij achten het verstandiger dat hij nu afstapt.”

“Dit is natuurlijk niet zoals ik de Tour de France wilde beĆ«indigen, maar ik ben het ermee eens dat dit de juiste beslissing voor mij is in deze omstandigheden”, zei Bernal. “Ik respecteer deze wedstrijd enorm en ik kijk ernaar uit om terug te komen in de volgende jaren.”