Tourbaas Prudhomme: slotklim wordt smullen

Het peloton wacht woensdag de koninginnenrit in de Tour de France, van Grenoble naar Méribel, met onderweg de Col de la Madeleine en aan het einde de nieuwe Col de la Loze. “Deze col is het prototype van de col van de 21e eeuw”, aldus Tourbaas Christian Prudhomme. “C’est un choc, een opeenvolging van steile stukken waarvan de echte klimmers zullen smullen.”

De etappe van woensdag is misschien wel de lastigste in deze Tour de France. Na 88,5 glooiende kilometers wacht met de Col de la Madeleine de eerste hindernis van de dag, een col van buitencategorie, 17,1 km aan 8,4 procent en vervolgens gaat het naar de Col de la Loze, het dak van deze Tour de France, op 2304 meter hoogte.

De Col de la Madeleine is bekend in het peloton, al gaat het wel deels over een ‘nieuwe route’ en zijn enkel de laatste 4 kilometer gelijk aan die van andere jaren. Daarna wacht een afdaling van 24,5 km naar Nôtre-Dame-de-Brianchon.

Tot slot volgt de Col de la Loze, een ‘nieuwe’ col. Normaal stopt de beklimming aan de Altiport in Méribel, maar nu gaat het peloton nog 7 kilometer verder, over een smal pad, nieuw geasfalteerd sinds de zomer van 2019 en autovrij de rest van het jaar. Ook in deze Tour mogen er slechts een paar ploegauto’s omhoog. Het pad werd vroeger gebruikt door de skiwagens om de pistes te onderhouden, maar is nu geasfalteerd, speciaal voor fietsers.

“C’est un choc”, dramatiseerde de Tourbaas tijdens de parcoursvoorstelling in oktober 2019. “Toen ik hem ter plaatse ging bekijken, was ik echt onder de indruk. De renners zullen versteld staan.”

Bovendien zijn de laatste 5, 6 kilometer van dien aard dat een klimmer nooit echt in z’n ritme kan komen. “Soms gaat het gedurende een paar honderden meters tot 20 procent, dan volgt een strook met 4 à 5 procent en dan schiet het weer de hoogte in”, aldus parcoursbouwer Thierry Gouvenou. “Je komt eigenlijk nooit in je ritme. Het wordt echt zwaar afzien voor de renners.”

Dat weet ook Tom Dumoulin. “Bij de verkenning vond ik het wel gaaf”, stelde hij dinsdag nog, “Maar in koers, na 20 kilometer klimmen, zal die kick wel uitblijven. Dan gaat het erom wie de beste is.”