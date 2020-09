Tourpeloton zonder Bernal op weg naar hoogste punt

Zonder de Tourwinnaar van vorig jaar is het peloton woensdag om half 1 vertrokken vanuit Grenoble voor een zware Alpenetappe. De Colombiaan Egan Bernal verloor zondag al het zicht op een goede klassering en besloot het voor gezien te houden. De Zwitser Stefan Küng verscheen ook niet meer aan de start. Daarom zijn nog 153 renners in koers in wat wellicht de meest heroïsche rit van deze Tour kan worden. De Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma is de leider in het algemeen klassement.

Er liggen onderweg twee cols van de buitencategorie, waarin de zwaarste beklimmingen zijn ondergebracht. Eerst is er de Col de la Madeleine waarvan de top op 62 kilometer van de finish ligt. De eindstreep wordt bereikt na nog eens een klim van 21 kilometer. De laatste 7 kilometer van de Col de la Loze zijn buitengewoon lastig en voeren naar 2304 meter hoogte. Hoger komen de renners dit jaar niet.

De vraag is wie de aanval durft in te zetten op Roglic. Vooralsnog lijkt zijn jonge landgenoot Tadej Pogacar de enige serieuze uitdager. De finish wordt verwacht rond kwart over 5.