Uitgedund Paris SG, met Bakker in basisteam, boekt eerste zege

Met Mitchel Bakker in het basisteam heeft de danig uitgedunde ploeg van landskampioen Paris Saint-Germain de eerste zege behaald in de Franse competitie. De thuiswedstrijd tegen FC Metz leverde een benauwde overwinning op: 1-0. De Duitser Julian Draxler maakte in de extra tijd het doelpunt. Het was de eerste treffer voor de titelhouder na twee nederlagen van 0-1 in de eerste twee duels.

PSG miste opnieuw een groot aantal selectiespelers. Neymar, Layvin Kurzawa en Leandro Paredes waren geschorst na hun rode kaart in de hectische slotfase van de verloren thuiswedstrijd zondag tegen Olympique Marseille (0-1). Marco Verratti en Thilo Kehrer waren geblesseerd en Kylian Mbappé ontbrak vanwege een recente coronabesmetting. Door een golf van positieve coronatesten moest PSG al verzwakt aan het nieuwe seizoen beginnen.

Mede door alle afmeldingen kreeg jeugdinternational Bakker (20) van de geplaagde coach Thomas Tuchel een basisplaats. De oud-Ajacied werd in de 63e minuut gewisseld. De Nederlandse middenvelder Xavi Simons (17) behoorde voor het duel met FC Metz niet tot de wedstrijdselectie van PSG.

De thuisploeg kreeg na de donkerrode wedstrijd tegen Marseille opnieuw met een uitsluiting te maken. Verdediger Abdou Diallo moest in de 65e minuut het veld verlaten na zijn tweede gele kaart. Draxler zorgde in de extra tijd alsnog voor enige opluchting bij Tuchel.