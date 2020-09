Antidopingbureau WADA: straf Diack zege voor schone sport

Het mondiale antidopingbureau WADA juicht de veroordeling toe van Lamine Diack, de voormalige voorzitter van de internationale atletiekfederatie. WADA-voorzitter Witold Banka noemt het zelfs “een zege voor de atleten en voor een schone sport”. Een Franse rechter veroordeelde Diack woensdag tot vier jaar gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk. De 87-jarige Senegalees moet ook een boete van 500.000 euro betalen.

Diack, tussen 1999 tot 2015 de internationale atletiekbaas, zou onder meer voor bijna 3,5 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen in ruil voor het verdoezelen of vertragen van positieve resultaten van atleten bij dopingcontroles. Het zou hierbij vooral om Russische atleten zijn gegaan.

“Dit laat zien dat niemand boven de wet staat”, zegt Banka. “Het is bemoedigend dat sportgerelateerde corruptie serieus worden genomen door justitie. We moeten de Franse autoriteiten bedanken voor hun toewijding.” Een klokkenluider had WADA ge├»nformeerd over de zaak, waarna het antidopingbureau de Franse justitie inschakelde. WADA kreeg woensdag een schadevergoeding van 300.000 euro toegewezen.

Diack, wiens zoon Papa Massata ook werd veroordeeld voor corruptie, gaat in beroep tegen zijn straf.