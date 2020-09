Dumoulin na laatste bergrit in Tour: nu is het aan Primoz

Tom Dumoulin keek donderdag tevreden terug op de laatste bergrit in deze Tour de France. “Het was een goede dag voor ons, we zijn weer een dag dichter bij Parijs”, vertelde de Limburger van Jumbo-Visma die zich deze Tour heeft weggecijferd voor de Sloveense kopman Primoz Roglic. Die leidt het klassement en zal zaterdag in de individuele tijdrit naar La Planche-des-Belles-Filles de eindzege veilig moeten stellen. “Nu is het aan Primoz. Hij moet er daar voor zorgen dat we het geel mee naar Parijs kunnen nemen”, zei Dumoulin.

Zelf heeft hij ook zin in de tijdrit die 36 kilometer lang is. In de laatste 6 kilometer gaat het flink omhoog. “Ik heb er vertrouwen in dat ik daar een goede prestatie kan neerzetten. Ik ben niet in supervorm aan deze Tour begonnen, maar het gaat wel steeds beter. Dat is een goed teken. Het is lang geleden dat ik een tijdrit heb gereden, maar ik ben zeer gemotiveerd. Wie weet wat er mogelijk is.”

Dumoulin is de wereldkampioen tijdrijden van 2017. Door blessureleed reed hij vijftien maanden geleden voor het laatst een tijdrit: in het Critérium du Dauphiné werd hij destijds derde om drie dagen later met een pijnlijke knie zijn poging om fit te worden voor de Tour van 2019 te staken.

Donderdag was hij in de slotfase samen met Wout van Aert en Sepp Kuss nog in de buurt van Roglic, die in een groep op een kleine 2 minuten van ritwinnaar Michal Kwiatkowski de finish bereikte. Met een sprint voorkwam Van Aert (3e) dat Roglic’ concurrent Tadej Pogacar nog bonificatieseconden kon pakken. “Wout was weer ongelooflijk”, keek Dumoulin terug. “We wisten dat Primoz ook kan sprinten voor die derde plek, maar het leek ons veiliger Wout dat te laten doen. Die kan alles, wat je hem ook vraagt.”