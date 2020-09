Dumoulin verwacht Tourpeloton op drift

Tom Dumoulin rekent donderdag in de achttiende etappe van de Tour de France op veel bedrijvigheid. “Het is de laatste bergrit. Het zal ‘all-in’ zijn voor het hele peloton”, zei de Limburger van Jumbo-Visma voor de start van de rit bij de NOS. “Het is voor veel renners de laatste kans om iets geks te doen, op alle fronten. Voor renners die mikken op de top 10, op het podium of gewoon op ritwinst.”

Dumoulin staat zelf op de negende plaats in het algemeen klassement. Hij stelt zich echter volledig in dienst van zijn kopman, de Sloveen Primoz Roglic.