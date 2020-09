Duplantis springt in Rome officieus wereldrecord

De Zweed Armand Duplantis heeft donderdag bij de Diamond League in Rome het polsstokhoogspringen gewonnen met een sprong over 6 meter en 15 centimeter. Het is de hoogste sprong ooit in de buitenlucht. Alleen Duplantis zelf deed het al eens beter, afgelopen winter in zaal (6.18). Die prestatie blijft gelden als officieel wereldrecord.

Tot nu toe was de hoogste sprong buiten van Sergei Boebka. De Oekraïner sprong in 1994 over 6.14 meter.

De tweede plaats was in Rome voor Ben Broeders, die met 5.80 meter een Belgisch record sprong.