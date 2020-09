Geletruidrager Roglic: weer een dag voorbij

Primoz Roglic is weer een dag dichter bij de eindzege in de Tour de France. De Sloveen van Jumbo-Visma zag zijn gele trui donderdag in de laatste bergrit geen moment in gevaar komen. “Het waren twee zware dagen, maar de ploeg heeft geweldig gewerkt. Ik zat altijd op de juiste plek. Weer een dag voorbij”, vertelde Roglic, die 57 seconden voorsprong heeft op zijn landgenoot Tadej Pogacar. Normaal gesproken valt zaterdag in de individuele tijdrit over 36 kilometer naar La Planche-des-Belles-Filles de beslissing.

“Na die tijdrit zal duidelijk zijn wie de Tour wint”, wist ook Roglic, die vrijdag in een relatief vlakke rit niet beproefd zal worden. “Maar we zullen toch gefocust moeten zijn, er kan altijd iets gebeuren. Het zijn zeker geen vlakke wegen waar we overheen moeten.”

“Er waren vandaag veel teams die nog iets wilden, dat hebben we goed gemanaged met de ploeg. We hielden de hele dag de controle. Ik let niet zo veel op de anderen, focus me vooral op mezelf. Dat is het enige dat ik in de hand heb.”

Nagedacht over de tijdrit van zaterdag heeft hij uiteraard wel. Over een fietswissel bijvoorbeeld, als er na 30 vlakke kilometers een klim volgt. “We denken erover, ik ga het zeker overwegen. Maar dat beslissen we pas op de dag zelf.”