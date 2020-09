Herstelde Degenkolb wint in Ronde van Luxemburg

De Duitse wielrenner John Degenkolb is goed hersteld van de verwondingen die hij opliep bij een val in de eerste etappe van de Tour de France. De renner van Lotto-Soudal won een kleine drie weken nadat hij in Nice buiten de tijd was binnengekomen de derde etappe van de Ronde van Luxemburg.

Het was een rit van Rosport naar Schifflange over ruim 164 kilometer. Degenkolb versloeg in de sprint de Roemeen Eduard-Michael Grosu en de Belg Pieter Vanspeybrouck. Grosu, die rijdt voor de kleine ploeg Nippo-Delko, nam de leiderstrui over van de Italiaan Diego Ulissi.

Degenkolb maakt deel uit van de Duitse selectie voor de wegrit bij de WK wielrennen, volgende week in Italiƫ.