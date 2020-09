Hirschi heeft plannen in laatste bergrit in Tour

De Zwitser Marc Hirschi bezorgde zijn ploeg Sunweb al een ritzege in de Tour de France en donderdag toonde hij zich vol ambitie voor de start van de achttiende etappe. “Ik hoop dat het mijn dag wordt”, zei de pas 22-jarige renner, die vorige week in Sarran mede dankzij zijn capaciteiten als daler de twaalfde etappe na een solo winnend afsloot.

Ook donderdag wordt het dalen in de slotfase. Na de top van de Col des Glières, die wordt bereikt na een stuk onverharde weg, volgt een lange afdaling richting finishplaats La Roche-sur-Foron. Tussendoor gaat het soms weer bergop, maar Hirschi bewees eerder ook in de Pyreneeën al daar geen moeite mee te hebben. “Ik ga proberen mee te zitten in een vroege ontsnapping en dan zien we wel hoe het afloopt”, aldus Hirschi.