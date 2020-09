Kwiatkowski en Carapaz bezorgen ploeg Ineos alsnog succes in Tour

De Pool Michal Kwiatkowski en de Ecuadoraan Richard Carapaz zijn donderdag samen als eerste over de finish gekomen in de achttiende etappe van de Tour de France. Het was de laatste bergrit, wel volgt zaterdag nog een individuele tijdrit met aankomst bergop. De Tourjury wees Kwiatkowski als ritwinnaar aan. Het betekende alsnog een succesje in de Tour voor de ploeg Ineos-Grenadiers. Het Britse team dat de afgelopen jaren heerste in de Tour zag kopman Egan Bernal eerder opgeven. De Colombiaan, de Tourwinnaar van vorig jaar, kwam er dit jaar niet aan te pas.

In de strijd om de gele trui veranderde er niets. Geletruidrager Primoz Roglic, de Sloveen van Jumbo-Visma, kwam een kleine 2 minuten na de ritwinnaar over de finish in gezelschap van zijn naaste belagers: zijn landgenoot Tadej Pogacar en de Colombiaan Miguel Ángel López.

Vrijdag is een relatief vlakke etappe van Bourg-en-Bresse naar Champagnole. Voor de klassementsrenners zal het er pas zaterdag weer om spannen, met een individuele tijdrit over 36 kilometer met aankomst bergop.