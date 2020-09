Kwiatkowski ”ongelooflijk dankbaar’ na vreemde ritzege in Tour

Michal Kwiatkowski kreeg de ritzege donderdag in de achttiende etappe van de Tour de France achter zijn naam. De Pool, de wereldkampioen van 2014, was innig omarmd met zijn Ecuadoraanse ploeggenoot Richard Carapaz de streep in La Roche-sur-Forlon gepasseerd. “Ik heb vele mooie momenten beleefd in het wielrennen. Dit was een nieuwe ervaring”, vertelde de renner van Ineos-Grenadiers, de ploeg die eerder kopman Egan Bernal had zien uitvallen.

Met vier man waren ze vertegenwoordigd in de vroeg ontstane kopgroep. Met z’n twee├źn bleven ze na vijf cols voorop over. Er was tijd genoeg om te overleggen wie de rit mocht winnen of dat er om gesprint zou worden. Dat deden ze niet. Maar twee winnaars, dat kan niet en de ritzege was voor de Pool die een fractie eerder de finishlijn had gepasseerd. “Ik kan niet beschrijven hoe dankbaar ik ben naar Richard. Het is een ongelooflijke dag voor onze ploeg. Ik zal dit nooit vergeten.”