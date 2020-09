De 68e editie van Coppa Sabatini is gewonnen door de Nieuw-Zeelander Dion Smith. De renner van Mitchelton – Scott was in de sprint sneller dan de Italiaan Andrea Pasqualon en Aljaksandr Raboesjenka uit Wit-Rusland.

Smith is de opvolger van Aleksej Loetsenko uit Kazachstan. De 27-jarige Nieuw-Zeelander werd in de zomer al zesde in Milaan-Sanremo.

De wedstrijd ging over ruim 210 kilometer met start en finish in Peccioli.