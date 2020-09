Nog één dag Alpencols voor Tourpeloton

Voor de laatste keer dit jaar koerst het Tourpeloton donderdag door de Alpen. Na de rit met finish op de Col de la Loze lijkt de achttiende etappe bijna net zo zwaar met vijf cols, waarvan een van de buitencategorie. Maar er is ditmaal geen sprake van een aankomst bergop. De top van de laatste berg bevindt zich op 31 kilometer van de finish in La Roche-sur-Foron. Er ligt nog wel een heuvel tussen die geen punten oplevert voor het bergklassement. De Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma draagt de gele leiderstrui

Vanuit Méribel wordt eerst afgedaald naar Moûtiers waar om 12.30 uur het officiële startsein volgt. Het gaat vanuit de start eigenlijk meteen omhoog met na 28 kilometer de beklimming van de Cornet de Roselend, een helling van de eerste categorie. Na twee lager ingeschaalde bergen volgt de Col des Aravis, opnieuw een klim van de eerste categorie. Na een lange afdaling beginnen de renners dan aan de Montée du Plateau des Glières. Het is de laatste col van deze Tour die in de buitencategorie is gerangschikt. De klim is niet lang, zo’n 6 kilometer, maar zeer steil. Op de top, waar bonificatieseconden te verdienen zijn, volgt nog een stuk van 1,8 kilometer over een onverharde weg. Richting finish gaat het bergaf, waarna de laatste 500 meter weer licht oplopen. De finish wordt verwacht iets voor 17.30 uur.