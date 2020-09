Tennisster Bertens onderuit in Rome na lange coronapauze

Kiki Bertens heeft haar eerste officiële tennispartij in het enkelspel na een coronastop van ruim een half jaar verloren. De 28-jarige Nederlandse was op het graveltoernooi van Rome in de tweede ronde niet opgewassen tegen de Sloveense Polona Hercog, de nummer 50 van de wereldranglijst. De als vijfde geplaatste Bertens, die in de eerste ronde vrij was, ging na 1 uur en 36 minuten in twee sets onderuit: 6-4 6-4.

Bertens speelde twee keer eerder tegen Hercog. Vorig jaar won ze in Peking en in 2012 verloor ze in Dallas door opgave.

Bertens verloor afgelopen dinsdag in Rome in het dubbelspel met Arantxa Rus ook haar eerste duel.

Rus haalde donderdag in Rome de derde ronde evenmin in het enkelspel. Ze verloor van de Tsjechische Marketa Vondrousova: 6-3 6-3.

De partij tussen Bertens en Hercog kende een grillig verloop. In de eerste set leverde de nummer 8 van de wereld drie keer op rij haar service in. Bij een stand van 5-0 kwam Bertens eindelijk in de wedstrijd. Ze vocht terug tot 5-4, maar moest daarna toch de set afstaan.

In het tweede deel nam Bertens vlot een voorsprong van 3-0. Daarna ging het op eigen service echter twee keer fout in de vijfde en zevende game, waarna Hercog alsnog de winst kon pakken.