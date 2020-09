Visser snelt in Rome naar zege op 100 meter horden

In navolging van Femke Bol (400 meter horden) en Lieke Klaver (400 meter) heeft ook Nadine Visser een overwinning geboekt tijdens de Diamond League in Rome. De Noord-Hollandse atlete zegevierde op de 100 meter horden in een tijd van 12,72. De Italiaanse Luminosa Bogliolo finishte als tweede in 12,83 en de Amerikaanse Payton Chadwick eindigde als derde (12,89).

Visser zette eind vorige maand een bijzondere ‘dubbel’ neer bij de NK in Utrecht. Ze veroverde na de Nederlandse titel op de 100 meter ook het goud op haar specialiteit, de 100 meter horden.

Jochem Dobber eindigde in Rome op de 400 meter als vierde in een tijd van 45,64. De Italiaan Edoardo Scotti zegevierde in 45,21.

Mike Foppen finishte op de 3000 meter als vijfde in 7.39,75, een dik persoonlijk record. Hij bleef een paar seconden boven het Nederlands record van Gert-Jan Liefers (7.37,48, gelopen in 2005).

Nick Smidt kwam op de 400 meter horden als achtste binnen in een tijd van 50,67.

Marije van Hunenstijn liep op de 100 meter de achtste tijd: 11,42. Elaine Thompson-Herah won in 10,85, de beste tijd van het jaar.