Wielrenner Van Aert: ik ben er helemaal klaar mee

Wout van Aert was blij dat de bergen in grote lijnen achter hem liggen in de Tour de France. “Ik ben er helemaal klaar mee”, zei de Belgische toprenner van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma. Goed kapot was hij ook. “Ik denk niet dat er de komende dagen nog grote dingen van mij zijn te verwachten. Maar zo denk ik er kort na een rit meestal over”, zei Van Aert bij de NOS.

Tevredenheid was er wel bij Van Aert, die al twee etappes won. “Ik had het soms moeilijk vandaag, maar wist toch steeds weer terug te komen. Dat levert me dan ook nog eens de derde plaats op, dat is mooi. Het was niet te moeilijkste sprint, maar het was wel een aardige klus om in deze positie te komen.”

Aan de belangrijkste opgave had Jumbo-Visma zonder meer voldaan. Van Aert: “Primoz Roglic heeft zijn voorsprong in het algemeen klassement vast weten te houden. Dat is het voornaamste. Dat is vrijdag opnieuw onze belangrijkste opdracht.”