Wielrenster Van Vleuten en Vos betrokken bij val in Giro Rosa

De wielrensters Annemiek van Vleuten en Marianne Vos zijn donderdag in de slotfase van de zevende etappe van de Giro Rosa ten val gekomen. Van Vleuten was de leidster in de algemeen klassement, Vos had al drie etappes gewonnen. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Volgers meldden dat Van Vleuten naar het ziekenhuis is afgevoerd met mogelijk een gebroken pols. De schade bij Vos zou meevallen.

Omdat de val binnen de laatste kilometer was, verliezen beiden geen tijd. Dat betekent dat Van Vleuten, in afwachting van de uitslag van het onderzoek, nog de leidster is in het algemeen klassement. Mocht haar blessure ernstig zijn, dan zou dat een enorme tegenvaller zijn voor de renster van Mitchelton-Scott. Ze zou volgende week haar wereldtitel verdedigen in de WK wegrace in het Italiaanse Imola.

De rit werd gewonnen door de Belgische Lotte Kopecky. De renster van Lotto-Soudal was na een rit over ruim 112 kilometer van Nola naar Maddaloni in de sprint te snel voor de Britse Lizzy Deignan en de Poolse Katarzyna Niewiadoma.