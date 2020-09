Amerikaanse golfer Thomas neemt de leiding op US Open

De Amerikaanse golfer Justin Thomas heeft de leiding genomen op de US Open. De pas 27 jaar oude Thomas ging op de openingsdag op de Winged Foot Golf Club in New York rond in 65 slagen, 5 slagen onder het baangemiddelde.

Thomas noteerde zes birdies en slechts één bogey. Hij heeft een slag voorsprong op zijn landgenoten Patrick Reed en Matthew Wolff en de Belg Thomas Pieters.

Titelfavoriet Dustin Johnson, de winnaar in 2016, begon niet goed aan de US Open en staat al op 73 slagen. Johnson had op de vierde hole twee slagen meer nodig dan het baangemiddelde, een double bogey. Op de tweede dag moet Johnson, die gedeeld 71e staat, zijn best doen om de cut te halen. Johnson deelt de 71e plek met Tiger Woods.

Regerend kampioen Gary Woodland staat gedeeld 92e na een ronde van 74.