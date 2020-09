Dumoulin: we waren blij dat er een groep vooruit was

Tom Dumoulin was blij voor zijn oud-ploeggenoot Søren Kragh Andersen, die in Champagnole zijn tweede etappesucces in deze Tour boekte. “Het is een van de renners die ik het het meeste gun. Hij was altijd een fijne ploeggenoot”, zei de renner van Jumbo-Visma bij de NOS over de Deen van Sunweb. “Vorig jaar kwam het er niet helemaal uit bij hem, maar dit jaar begint hij weer supergoed te rijden.”

Dumoulin was zelf blij dat de negentiende etappe niet in een massasprint was geëindigd. “Wij waren blij dat er een groep vooruit was. Ik vond de finale niet geschikt voor een massasprint. Dat had anders nog voor brokken gezorgd.” De Limburger kwam met geletruidrager Primoz Roglic en zijn andere ploeggenoten van Jumbo-Visma op ruim zeven minuten van de Deen binnen en kende een relatief rustige rit, een dag voor de enige tijdrit in deze Tour.

“Ik heb geen idee wat ik in de tijdrit kan verwachten”, zei Dumoulin, die de laatste tijdrit die hij reed in de Tour won in 2018. “Het is voor mij heel lang geleden dat ik een tijdrit heb gereden. Ik ben moe, maar dat is iedereen.” De wielrenner wilde niet zeggen of hij na 30 kilometer aan de voet van de beklimming naar La Planche des Belles Filles zijn tijdritfiets verruilt voor de klimfiets.

Dumoulin staat negende in het algemeen klassement en zou met een goede tijdrit nog enkele plaatsen kunnen stijgen. “Het zou wel leuk zijn als ik nog iemand kan inhalen. Zevende of negende maakt uiteindelijk niet zoveel uit, maar als het kan, dan doe maar. Ik ga gewoon volle bak naar de finish.”