Kragh Andersen pakt met perfecte aanval tweede ritzege in Tour

Søren Kragh Andersen heeft met de ritzege in de negentiende etappe in de Tour de France zijn ploeg Sunweb de derde ritzege bezorgd. De 26-jarige Deen kwam in de rit van Bourg-en-Bresse naar Champagnole na 166,5 kilometer alleen over de streep na een solo van 15 kilometer. Het is zijn tweede etappezege deze Tour.

Met nog 15 kilometer te gaan demarreerde Kragh Andersen uit een groep van twaalf. De Deen, die eerder de veertiende etappe in Lyon op zijn naam schreef, profiteerde van afwachten bij de concurrentie en sloeg een gaatje van een halve minuut dat hij vergrootte naar bijna een minuut. De Sloveen Luka Mezgez eindigde op 53 seconden als tweede voor de Belg Jasper Stuyven.

De gele trui blijft om de schouders van Primoz Roglic, die met het peloton binnenkwam op ruim zeven minuten. De Sloveen van Jumbo-Visma begint zaterdag aan de enige individuele tijdrit van deze Tour met 57 seconden voorsprong op zijn landgenoot Tadej Pogocar en 1.27 minuut op de Colombiaan Miguel Ángel López.

Sam Bennett deed goede zaken in de strijd om de groene trui. De Ier eindigde als achtste en liep daarmee iets uit op de Slowaak Peter Sagan in het puntenklassement.

De Franse wielrenner Rémi Cavagna kreeg in de negentiende etappe als enige de ruimte van het peloton om ervandoor te gaan in de heuvelachtige rit, waarin op maar één klimmetje een punt voor de bergtrui was te verdienen. Pas na de tussensprint op 49 kilometer van de streep kreeg Cavagna gezelschap, maar het viertal werd al snel ingelopen.

Een aanval op zo ’n 30 kilometer van Champagnole van een groepje met daarin groenetruidrager Bennett en zijn grootste concurrent om de puntentrui, Sagan, nam al snel een voorsprong van ruim een minuut. In het peloton, waar Jumbo-Visma geen aanstalten maakte om de vluchters terug te halen, probeerde Lotto Soudal het nog. De Belgische ploeg van sprinter Caleb Ewan zag het verschil echter alleen maar oplopen.

Uit die kopgroep koos Kragh Andersen het perfecte moment om zijn medevluchters te verrassen. De Deen, die in 2018 Parijs-Tours op zijn naam schreef, rondde de tactiek van Sunweb opnieuw perfect af.