Peloton vertrokken voor 19e rit met kansen voor sprinters

Het peloton is begonnen aan de negentiende etappe in de Tour de France. De rit van Bourg-en-Bresse naar Champagnole over 166,5 kilometer is weliswaar niet vlak, maar biedt wel kansen voor de sprinters die de bergen goed zijn doorgekomen.

Het enige geklasseerde hellinkje in de rit ligt halverwege: de Côte de Château-Chalon. In de laatste 10 kilometer loopt de weg lichtjes naar beneden. De finish wordt verwacht rond half 6.

Na de drie Alpenritten heeft Primoz Roglic de leiderstrui stevig in handen. In deze rit wordt zijn leidende positie normaal gesproken niet bedreigd. De strijd in de negentiende etappe zal vooral gaan om de groene trui van het puntenklassement. De Ierse sprinter Sam Bennett heeft daarin met 298 punten een ruime voorsprong op de Slowaak Peter Sagan en de Italiaan Matteo Trentin.

De Oostenrijker Michael Gogl en de Spanjaard Jonathan Castroviejo zijn niet meer van start gegaan in Bourg-en-Bresse. De Duitser André Greipel stapte donderdag in de achttiende etappe af. Daardoor zijn er nog 147 renners in koers.