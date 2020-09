Roland Garros laat slechts 5000 mensen toe op tennispark

Roland Garros laat tijdens het toernooi dagelijks slechts 5000 mensen toe op het park. Aanvankelijk zouden er iedere dag 11.500 mensen welkom zijn op het complex van het grandslamtoernooi in Parijs.

“De gezondheidssituatie in de regio Ile-de-France heeft de Parijse autoriteiten ertoe gebracht het aantal toeschouwers op Roland Garros te beperken tot 5000 per dag over het hele terrein van 12 hectare”, zei de Franse tennisbond in een verklaring.

Vorig jaar kwamen er, verdeeld over twee weken, 520.000 toeschouwers op het toernooi af. Dat was een record.

Roland Garros begint op zondag 27 september.