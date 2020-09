Sportief directeur Zeeman (Jumbo-Visma) uit Tour gezet

Merijn Zeeman zal een mogelijk succes van Primoz Roglic op de Champs-Elysées op enige afstand moeten meemaken. De sportief directeur van wielerploeg Jumbo-Visma is uit de Tour de France gezet. Volgens het juryrapport heeft Zeeman zich bij de controle van de fietsen woensdag na de finish van de zeventiende etappe onbehoorlijk gedragen tegenover een vertegenwoordiger van de internationale wielrenunie UCI.

Het juryrapport spreekt van “intimidatie, schelden en ongepast gedrag van een teamlid ten opzichte van een UCI-functionaris tijdens de fietscontrole aan het einde van etappe 17”. Zeeman moet ook een boete betalen van 2000 Zwitserse francs, zo’n 1860 euro.

Zeeman reageerde later op de avond via twitter. “Ik heb me gisteren verbaal niet correct gedragen ten opzichte van een UCI-commissaris die een fietscontrole wilde doen bij de fiets van onze leider Primoz. Ik ben boos geworden omdat de commissaris zelfstandig de bracket van de fiets van Primoz wilde demonteren. Bij deze demontage is de fiets van Primoz beschadigd geraakt. Ondanks dit voorval had ik mijn kalmte moeten bewaren en de UCI-commissaris respectvol moeten benaderen. Ik betreur het dat ik dit niet gedaan heb.”

“Ik heb na dit voorval direct excuses aangeboden aan de betrokken UCI-commissaris die mijn excuses ook heeft geaccepteerd”, vervolgt Zeeman. “Ik ben er kapot van, maar onze gele droom leeft voort.”