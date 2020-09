Sprinters krijgen eindelijk weer kans in Tour

De sprinters in de Tour de France die de bergen zijn doorgekomen krijgen eindelijk weer een kans op dagsucces. De negentiende etappe is zeker niet vlak, maar echte cols ontbreken in de 166,5 kilometer tussen Bourg-en-Bresse en Champagnole. In de laatste 10 kilometer loopt de weg lichtjes naar beneden. De finish wordt verwacht rond half 6.

Na de drie Alpenritten heeft Primoz Roglic de leiderstrui stevig in handen. In de negentiende rit wordt zijn leidende positie normaal gesproken niet bedreigd. Het wachten is op de tijdrit van zaterdag, wanneer het aan het eind wel weer serieus omhoog gaat.

Het enige geklasseerde hellinkje in de rit van vrijdag ligt halverwege: de Côte de Château-Chalon, de strijd om de bergtrui spitst zich toe tussen de Ecuadoraan Richard Carapaz en de Sloveen Tadej Pogacar, maar die zal zijn energie wellicht sparen voor zaterdag.

De rit begint om 13.45 uur.