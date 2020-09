Wielrenster Van der Breggen grijpt de macht in Giro Rosa

Anna van der Breggen heeft in de Giro Rosa de roze leiderstrui overgenomen van de Poolse Katarzyna Niewiadoma. De kopvrouw van Boels-Dolmans werd in de voorlaatste etappe van de Ronde van Italië voor vrouwen van Castelnuovo della Daunia naar San Marco la Catola op de streep geklopt door de Italiaanse Elisa Longo Borghini, maar pakte voldoende tijdwinst om de roze trui over te nemen.

Een complete groep van favorieten begon aan de steile slotklim naar San Marco La Catola van 3,3 kilometer, met een gemiddeld stijgingspercentage van 12,5 procent. Als snel bleven er voorin negen wielrensters over. Van der Breggen en de Italiaanse Longo Borghini gingen ervandoor en pakten een halve minuut.

De Giro Rosa raakte na de zevende etappe van donderdag leidster Annemiek van Vleuten kwijt na een val in de slotfase. De wereldkampioene brak daarbij een pols en moest opgeven. Ze kan ook niet deelnemen aan de wereldkampioenschappen volgende week. Van Vleuten had in het algemeen klassement 1.48 minuut voorsprong op de Poolse, die vrijdag van start ging in de roze trui.