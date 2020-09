Dumoulin na debacle voor Jumbo-Visma in Tour: flinke klap

“Dit zagen we niet aankomen.” Tom Dumoulin was net als vele Tourvolgers verbluft met de afloop van de 20e en voorlaatste etappe van de Tour de France. Niet zijn kopman Primoz Roglic maar diens jonge landgenoot Tadej Pogacar gaat de Tour de France winnen na een spectaculaire zege in de individuele tijdrit. De rouw was groot bij team Jumbo-Visma. “Hier hadden we geen rekening mee gehouden, dit is een flinke klap”, zei Dumoulin, die zelf goed was voor de tweede tijd.

“Wat moet ik zeggen? Het is gebeurd. Ik zou niet weten hoe Pogacar hier een minuut sneller omhoog is gereden dan ik”, zei Dumoulin na de rit over ruim 36 kilometer waarvan de laatste 9 omhoog liepen. “Er was niks mis met Roglic. Hij voelde zich prima en wordt vijfde. Het is misschien niet de tijdrit van zijn leven, maar ook niet zo slecht. Hij wordt op waarde geklopt.”

Of Roglic misschien te lijden had gehad onder de druk nadat hij al bij het eerste meetpunt achterop was geraakt, wist Dumoulin niet. “Ik weet alleen dat ik nooit tussentijden wil horen. Dat leidt mij af. Maar ik weet niet hoe hij ermee omgaat.”

Aan zijn eigen prestatie, die hem plots weer in beeld brengt als kanshebber voor het podium op de tijdrit bij de WK komende week, wilde de Limburger niet te veel woorden vuil maken. “Toen ik finishte dacht ik dat mijn tijd misschien nog genoeg zou zijn voor de winst, maar Pogacar was vandaag gewoon veel te sterk. Het was een totaal ander niveau. Maar mijn prestatie doet er hier niet toe, we verliezen de Tour. Daarover ben ik gewoon zeer teleurgesteld. Ik heb goed gereden, maar vandaag heb ik daar niets aan.”