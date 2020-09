Golfer Reed leidt US Open na tweede dag, Woods uitgeschakeld

De Amerikaanse golfer Patrick Reed heeft na twee dagen de leiding genomen op de US Open. De 30-jarige golfer nam de leiding over van Justin Thomas op de tweede dag op de Winged Foot Golf Club in Mamaroneck. Voor Tiger Woods viel het doek. De 44-jarige golfer die de US Open drie keer won in 2000, 2002 en 2008, haalde de cut niet.

Reed ging op de tweede dag rond in 70 slagen, het baangemiddelde in Mamaroneck. Hij noteerde vijf birdies en vijf bogeys en staat in totaal op vier slagen onder het baangemiddelde. Thomas, die leidde na een ronde van 65 op de eerste dag, kwam niet verder dan een ronde van 73 slagen en zakte naar de gedeeld derde plaats. De Amerikaan Bryson DeChambeau ging rond in 68 slagen en staat een slag achter op Reed.

Favoriet Dustin Johnson, de winnaar in 2016, herstelde zich met een ronde van 70 enigszins van een matige start met 73 slagen. Hij staat op een gedeeld 22e plaats, maar heeft acht slagen achterstand op Reed.

Voor Tiger Woods zit de US Open erop. De beroemde golfer begon met een ronde van 73, maar kwam op de tweede dag niet verder dan 77 slagen, zeven boven het baangemiddelde. Hij sloeg twee birdies, maar ook vijf bogeys en op de 16e en 18e hole een dubbele bogey.

“Het is teleurstellend dat ik hier niet zal zijn dit weekend”, zei Woods, die zich gaat voorbereiden op het verdedigen van zijn titel van de Masters. Dat toernooi staat voor november op de kalender.