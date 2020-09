Roglic na verlies gele trui: alles gegeven

Primoz Roglic had zijn emoties, nadat hij zaterdag op de voorlaatste dag van de Tour de France de gele trui verspeelde, zijn emoties nog redelijk onder controle. “Ik kon gewoon niet harder. Het was niet genoeg”, zei de Sloveens kopman, die de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma de Tourzege zou gaan bezorgen.

“Ik heb alles gegeven, dan is dit het resultaat”, zei Roglic, die bijna 2 minuten toegaf op Pogacar in de tijdrit bergop over 36 kilometer. Hij werd vijfde en zal de Tour zondag als nummer 2 besluiten. “Pas op de klim werd het me duidelijk dat het niet goed ging aflopen. Ik trapte niet de wattages die ik zou moeten halen. Nee, het lag niet aan mijn helm.” Die was nieuw en leek de Sloveen in de slotfase te hinderen. “Het lag vandaag aan mijn benen. Over de tussentijden maakte ik me aanvankelijk ook niet zo druk. Al hoor je natuurlijk liever dat je een voorsprong hebt. Ik heb er alles aan gedaan.”