Roglic verliest op voorlaatste dag Tourzege aan Pogacar

De strijd om de gele trui in de Tour de France heeft op de voorlaatste dag een dramatische wending gekregen. Niet de Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma maar zijn jonge landgenoot Tadej Pogacar gaat de Ronde van Frankrijk winnen. De kopman van UAE Team Emirates maakte in de individuele tijdrit zijn achterstand van 57 seconden in het algemeen klassement ruimschoots goed.

Pogacar won de 20e etappe over 36 kilometer, waarvan de laatste 6 kilometer bergop richting La Planche des Belles Filles, in een tijd van 55.55. Roglic gaf bijna 2 minuten toe en sloot de tijdrit af als vijfde. De tweede plaats was voor Roglic’ ploeggenoot Tom Dumoulin, die 1.21 minder snel was dan Pogacar. De Australiër Richie Porte werd derde en wipte over de Colombiaan Miguel Ángel López heen naar de derde plek in het klassement. Dumoulin gaat de Tour beëindigen als zevende.

Voor Pogacar was het zijn derde ritzege in deze Tour. Ook veroverde hij de bergtrui en wordt hij met zijn 21 jaar – maandag is hij jarig – uiteraard ook de winnaar van het jongerenklassement. In het algemeen klassement heeft hij 59 seconden voorsprong op Roglic. Zondag volgt nog de laatste etappe naar de Champs-Élysées van Parijs. Daarin wordt normaal gesproken niet meer gestreden om het geel, maar gaat het slechts om de dagzege.

De afloop was totaal onverwacht. Roglic (30) leek onbedreigd op de eindzege in de Tour af te stevenen nadat hij vorig jaar al de Ronde van Spanje op zijn naam had geschreven. In de Tour was de vierde plaats in 2018 zijn beste prestatie tot aan deze vanwege het coronavirus twee maanden uitgestelde 107e editie. In de Giro d’Italia was hij vorig jaar derde; de Tour stond toen niet op zijn programma.

Roglic veroverde in de tweede Pyreneeënrit, een kleine twee weken geleden, de leiderstrui en leek die niet meer af te staan. Zijn ploeg Jumbo-Visma heerste in de bergritten en Pogacar slaagde er in de Alpen niet in zijn achterstand te verkleinen. Eerder was een andere concurrent, de Colombiaan Egan Bernal, na tegenvallend presteren zelfs al uit de Tour verdwenen.

Maar op de dag dat het moest, op de dag dat Roglic het helemaal alleen moest doen, sloeg Pogacar genadeloos toe. Hij wordt de jongste Tourwinnaar op de Fransman Henri Cornet na. Die won in 1904, kort voor zijn 20e verjaardag.