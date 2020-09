Russische wielrenner Sivakov wellicht verder als Fransman

Pavel Sivakov debuteerde in de Tour de France als Russische wielrenner, maar het kan zomaar zijn dat de talentvolle renner van Ineos binnenkort als Fransman op de fiets stapt. Sivakov werd geboren in Italië als zoon van wielrenner Aleksej Sivakov, maar groeide op in Frankrijk. Hij bezit twee paspoorten en kwam tot nu toe in koersen uit als Rus.

Daarover twijfelt hij nu, zeker na zijn eerste Tour. “Mijn besluit staat nog niet vast, maar ik heb me de afgelopen weken gerealiseerd dat Frankrijk mijn thuisland is”, zei Sivakov na zijn optreden in de individuele tijdrit, de voorlaatste etappe van de Tour. “Ik heb de steun van de Franse wielerfans, met name in de Pyreneeën, zeer gewaardeerd.”

Sivakov maakte zijn belofte niet waar, mede door enkele valpartijen. “Ik ben die valpartijen eigenlijk nooit te boven gekomen.” De 23-jarige renner van Ineos eindigde vorig jaar als negende in de Giro d’Italia.