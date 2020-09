Spaanse wegracer Viñales opnieuw op pole op circuit Misano

De Spaanse MotoGP-racer Maverick Viñales start zondag, net als een week eerder, vanaf poleposition op het circuit van Misano. De Spanjaard klokte in de Grote Prijs van Emilia Romagna de snelste tijd op zijn Yamaha. Het is de zevende race in het wereldkampioenschap van de MotoGP.

Het Japanse motormerk was net als een week eerder tijdens de Grote Prijs van San Marino opmerkelijk snel op het circuit van Misano. De Franse coureur Fabio Quartararo kwalificeerde zich net als vorige week als derde. De tweede plaats was voor de Australiër Jack Miller op zijn Ducati. De Italiaan Andrea Dovizioso, de leider in het WK, start als tiende.

Wereldkampioen Marc Márquez (Honda) ontbreekt nog altijd. De Spanjaard is herstellende van een gebroken arm.

In de Moto2 pakte de Italiaan Luca Marini de poleposition. Bo Bendsneyder kwalificeerde zich als 23e. De Spanjaard Raúl Fernández vertrekt in de Moto3 van polepostion.