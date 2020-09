Tijdrit in Tour de France begonnen

De Duitser Roger Kluge is zaterdag als eerste gestart in de twintigste etappe van de Tour de France. Het is een individuele tijdrit over 36,2 kilometer van Lure naar La Planche des Belles Filles. Later in de middag komen de klassementstoppers in actie en wordt de Tour in principe beslist. In de slotrit op zondag wordt op de Champs-Élysées normaal gesproken alleen nog om de dagzege gesprint.

De tijdrit kent een lastig einde. Na zo’n 30 relatief vlakke kilometers volgt de slotklim in de Vogezen van 5,9 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,5 procent.

Geletruidrager Primoz Roglic verdedigt een voorsprong van 57 seconden op zijn landgenoot Tadej Pogacar. De kopman van Jumbo-Visma heeft 1.27 minuut voorsprong op de Colombiaan Miguel Ángel López. Tom Dumoulin staat negende in het klassement en kan met een goede tijdrit mogelijk nog enkele plaatsen stijgen.

Roglic gaat om 17.14 uur als laatste van start.