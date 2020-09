Tourwinnaar Pogacar denkt dat hij droomt

Tadej Pogacar was zaterdag met stomheid geslagen. De nog net 21-jarige renner van UAE Team Emirates had in de individuele tijdrit van de Tour de France zo huisgehouden dat hij zich, met alleen nog een ritje voor de vorm naar Parijs, de winnaar van de Tour de France mag noemen. “Ik weet het niet. Ik denk dat ik droom”, zei de Sloveen, die zijn landgenoot Primoz Roglic op de voorlaatste dag uit de gele trui reed.

De kopman van Jumbo-Visma, de hele Tour zijn concurrent, omhelsde hem. Pogacar bleef sprakeloos. “Wat moet ik zeggen? Ik weet niet wanneer ik het me ga realiseren. Ik ben trots op mijn ploeg. Hier droomden we van en we hebben het gerealiseerd. Het is ongelooflijk.”

Pogacar bleef de waarde van het collectief benadrukken. “Ik doe dit niet alleen. We zijn hier samen op verkenning geweest. Ik kende elke bocht, elke plaats waar ik moest versnellen. Maar daarvoor ben ik dank verschuldigd aan mijn ploegleiders, aan de mecaniciens, aan mijn teamgenoten. Ik heb het afgemaakt.”

Tot de klim wist Pogacar dat hij op koers zat voor de gele trui. “Op de klim kon ik niet meer verstaan wat de ploegleider zei. De fans maakten te veel herrie. Maar ik wist wel dat het goed ging. Ik ben ‘volgas’ naar boven gereden. Mijn droom was ooit deelnemen aan de Tour en nu win ik.”