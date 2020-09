Van Aert keek met pijn in zijn ogen naar verliezende Roglic

Wout van Aert finishte zaterdag als vierde in de tijdrit van de Tour, maar dat deed er na afloop niet toe. Zijn kopman Primoz Roglic verspeelde de eindzege in de Tour aan Tadej Pogacar. “Ik ben enorm teleurgesteld”, zei de Belg van Jumbo-Visma na afloop. “Ik zag op tv hoe Primoz draaide. Het deed pijn aan mijn ogen om hem zo te zien.” Van Aert reed de hele Tour in dienst van de Sloveen maar won ook twee ritten. “Dit hadden we totaal niet verwacht. We hebben hier drie weken naartoe gewerkt en we verliezen de Tour.”

“Het is een volledige verrassing. Hij was ontspannen zoals altijd. Niets wees erop dat het nog mis kon gaan. We dachten dat zijn voorsprong (57 seconden) voldoende was. Ik ben verrast dat hij minder was. We waren klaar om het af te maken maar stuiten op een onvoorstelbaar sterke Pogacar.”

“We hebben hier drie weken hard gewerkt, zijn drie weken geconcentreerd geweest”, vervolgde Van Aert. “Alles liep eigenlijk perfect en we waren klaar om het te gaan vieren. Dit komt even heel hard aan, maar we moeten onszelf niets verwijten. Primoz moet zich ook niets verwijten, hij heeft fantastisch zijn best gedaan.”