Wielrenner Bol moet hopen op niet te snelle winnaar

Cees Bol bereikte zaterdag na iets meer dan 1 uur en 5 minuten de finish in de twintigste etappe van de Tour, een individuele tijdrit. De renners die meer dan 25 procent toegeven op de tijd van de winnaar overschrijden de tijdslimiet en moeten de Tour op de voorlaatste dag verlaten. “Het is moeilijk in te schatten wat voor tijd je moet rijden”, zei de sprinter van Sunweb bij de NOS. “Maar met het tempo dat ik heb aangehouden mag het niet misgaan.” De laatste rijder, de Sloveense geletruidrager Primoz Roglic, finisht pas rond 18.00 uur.

Bol sprak van een “serieuze inspanning” na de 36 kilometer, waarvan de laatste 6 bergop. “Als je deze inspanning levert tijdens een training en je de wattages ziet, schrik je je rot”, vertelde de Noord-Hollander, voor wie de slotrit zondag in Parijs nog kansen biedt. “Je moet goed je tempo erin houden, vooral op die klim. Het is echt een lastig parcours. Gelukkig was het mooi fietsweer: windstil en niet te warm. Ik heb zelfs mijn fanclub langs de kant van de weg zien staan. Als je niet ‘all-out’ gaat krijg je zulke dingen mee.”

Met drie ritzeges heeft Sunweb een uitstekende Tour achter de rug. Zondag hoopt Bol nog te mogen sprinten voor de winst. “Ik ben wel moe, maar denk niet dat ik sinds de tweede week slechter ben geworden. De sfeer is goed in de ploeg. Dat geeft ook energie. We gaan het zien.”